The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,84 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,70 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at