The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,680 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 2,00 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at