The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 SAR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 7,83 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,530 SAR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,97 Milliarden SAR geschätzt.

Redaktion finanzen.at