The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) hat am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,21 SAR gegenüber -1,110 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,84 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 1,71 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,210 SAR sowie einem Umsatz von 1,91 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,80 SAR. Im Vorjahr waren 0,070 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,88 Milliarden SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,95 Milliarden SAR ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,68 SAR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,97 Milliarden SAR taxiert.

