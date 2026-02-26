26.02.2026 06:31:29

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,21 SAR gegenüber -1,110 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,84 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 1,71 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,210 SAR sowie einem Umsatz von 1,91 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,80 SAR. Im Vorjahr waren 0,070 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,88 Milliarden SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,95 Milliarden SAR ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,68 SAR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,97 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:19 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen