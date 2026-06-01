The Prag Bosimi Synthetics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Prag Bosimi Synthetics hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden -5,0 Millionen INR gegenüber -9,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

The Prag Bosimi Synthetics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,400 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,450 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at