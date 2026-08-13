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13.08.2026 06:31:29
The Prag Bosimi Synthetics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
The Prag Bosimi Synthetics hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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