The Prag Bosimi Synthetics hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at