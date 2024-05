The Prag Bosimi Synthetics präsentierte Quartalsergebnisse

The Prag Bosimi Synthetics präsentierte am 28.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 98,80 Prozent auf 0,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,8 Millionen INR gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,500 INR. Im Vorjahr waren -1,630 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 28,38 Millionen INR, während im Vorjahr 14,97 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at