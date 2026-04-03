The Precision Peptide Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Precision Peptide Company hat am 01.04.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at