The Precision Peptide Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Precision Peptide Company hat am 29.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 500 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at