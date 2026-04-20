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20.04.2026 12:00:19
The President Is Coming to the White House Correspondent’s Dinner
A president who relishes attacking the news media is set to break his boycott of an event celebrating the news media. What could go wrong?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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