Right On Aktie
WKN: 895747 / ISIN: JP3965600004
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16.04.2026 14:50:00
The Price Is Right on NuScale, but Is It Cheap Enough to Make It a Buy?
NuScale Power (NYSE: SMR) stock reached an all-time high of around $57 a share back in October 2025, but it has since pulled back sharply.NuScale stock now trades under $10 per share. Given the potential competitive advantage NuScale has in the nuclear energy sector, that price might look like a bargain. But there's more to consider than just the stock price when investing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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