Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

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WKN: 895747 / ISIN: JP3965600004

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09.04.2026 17:23:00

The Price Is Right on TMC. But Is Cheap Enough Reason to Buy?

Although TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) is a pre-revenue business, its stock shot up by over 450% in 2025 amid enthusiasm and policy tailwinds. Since reaching a peak of over $11 per share, however, TMC stock has sunk considerably. As of market open on April 6, the stock was trading at just $4.59.The question investors must ask themselves is whether this pullback is truly an opportunity or a more ominous sign. Let's try and find out. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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