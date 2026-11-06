Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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06.11.2026 21:20:00
The Price of Solana Just Dropped Below $100. Time to Buy the Dip?
Solana (CRYPTO: SOL) reached an all-time high of $294.85 on Jan. 18, 2025. Today, it trades at about $90. Should investors buy the token while it's still trading below $100?
Solana is a proof-of-stake (PoS) blockchain like Ethereum (CRYPTO: ETH). That means Solana's tokens can't be mined like Bitcoin (CRYPTO: BTC), but they can be staked (locked up on the blockchain to earn interest-like rewards) and used in smart contracts (which are used to develop decentralized apps and tokenize real-world assets).
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