The Private Equity Playbook Most Small Business Owners Never Get Access To

In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool contributor Rachel Warren talks with Codie Sanchez -- former Wall Street investor, New York Times best-selling author, and founder of Contrarian Thinking -- about the private equity frameworks she's now deploying for everyday small business owners. They discuss:

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