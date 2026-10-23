Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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23.10.2026 23:00:02
The Private Equity Playbook Most Small Business Owners Never Get Access To
In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool contributor Rachel Warren talks with Codie Sanchez -- former Wall Street investor, New York Times best-selling author, and founder of Contrarian Thinking -- about the private equity frameworks she's now deploying for everyday small business owners. They discuss:
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