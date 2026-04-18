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18.04.2026 10:06:00

The Probability of a Stock Market Crash Under Donald Trump Is Climbing -- and the Blame May Lie With the President Himself

Statistically, the stock market tends to rise under most presidents. Dating back to the late 1890s, 26 of the last 33 terms have featured gains in the iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) or benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). But under Donald Trump, annualized gains in the Dow, S&P 500, and tech-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have been among the best of any president. During President Trump's first, non-consecutive term, the Dow, S&P 500, and Nasdaq gained 57%, 70%, and 142%, respectively.While an assortment of catalysts has fueled the current bull market rally, including the evolution of artificial intelligence (AI), record S&P 500 share buybacks, and a Federal Reserve rate-easing cycle that began in September 2024, headwinds are also mounting.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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