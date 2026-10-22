Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
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22.10.2026 13:23:04
The Procter & Gamble Company Q1 Sales Increase
(RTTNews) - The Procter & Gamble Company (PG) announced a profit for first quarter of $4.731 billion
The company's bottom line came in at $4.731 billion, or $1.97 per share. This compares with $4.750 billion, or $1.95 per share, last year.
Excluding items, The Procter & Gamble Company reported adjusted earnings of $4.808 billion or $2.00 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.0% to $23.276 billion from $22.386 billion last year.
The Procter & Gamble Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.731 Bln. vs. $4.750 Bln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.95 last year. -Revenue: $23.276 Bln vs. $22.386 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.89 To $ 7.11 Full year revenue guidance: 2 % To 4 %
EPS guidance is core.
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