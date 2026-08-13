Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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13.08.2026 12:10:00
The Race to $5 Trillion: Who Will Get There First, Apple or Alphabet?
Apple (NASDAQ: AAPL) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) have never ended the day in the $5 trillion market cap club. The only company to ever achieve that feat is Nvidia (NASDAQ: NVDA), and it's likely to stay there for good. But which one of these two will join Nvidia first?Apple has a head start, with a $4.4 trillion market value versus Alphabet's $4.2 trillion (as of Aug. 12). But is that enough to hold off a rapidly rising challenger? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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