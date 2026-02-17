The Ramallah Summer Resorts Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Ramallah Summer Resorts Company hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,2 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,2 Millionen JOD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,050 JOD gegenüber 0,010 JOD im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 0,61 Millionen JOD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,62 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at