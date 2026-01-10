:be Aktie
The real AI bubble may be in the private market
xAI, OpenAI and Anthropic have been rapidly raising more money, adding to the notion of "aspirational" valuations across the AI startup scene.
