The Real Brokerage öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Real Brokerage lud am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Real Brokerage -0,030 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,07 Prozent auf 505,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 350,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat The Real Brokerage 1,97 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

