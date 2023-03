The Real Good Food Company A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Real Good Food Company A hat am 27.03.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz wurden 35,7 Millionen USD gegenüber 25,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat The Real Good Food Company A mit einem Umsatz von insgesamt 141,59 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 84,09 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 68,38 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,798 USD und einen Umsatz von 155,26 Millionen USD beziffert.

