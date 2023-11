The Real Good Food Company A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Real Good Food Company A stellte am 10.11.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Real Good Food Company A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 37,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at