LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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20.04.2026 13:03:00
The real meaning of UAE reportedly requesting a dollar swap line
The U.nited Arab Emirates has formidable reserves and holdings of U.S. Treasurys that make a financial crisis after just seven weeks of war improbable. More likely, the Emiratis are sending diplomatic and economic signals to the U.S. and ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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