02.01.2026 06:00:00
The Real Money in AI Might Be in Power Cooling and Connectivity
Last week, news circulated that Sam Altman's OpenAI had assigned itself a valuation of $830 billion. However, that nosebleed valuation was challenged by analysts who pointed to competition from rivals like Anthropic and Alphabet's Google and asked whether the current breakneck pace of artificial intelligence (AI) spending is sustainable. Given the challenges of trying to pick a winner in this space, investors might be better off looking at pick-and-shovel plays in the AI space. Surprisingly, many of them seem to be faring even better than the marquee AI companies right now. Is the real money in AI in the power cooling and connectivity space?
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen notieren uneins. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.