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23.04.2026 14:15:00

The Real Reason Social Security Is Going Bankrupt, and What It Means for Workers and Retirees

Retirees may be in for a rude awakening in the not-too-distant future unless Congress does something to fix Social Security. The government-funded retirement pension program is headed for insolvency in just a few years as its annual deficit grows larger.The most recent estimates indicate that the Old-Age and Survivors Insurance trust fund will run out of cash before the end of 2032. It might be able to dip into the Disability Insurance trust to pay retirement benefits at that point, but those funds would run out by the middle of 2034.There are a host of theories about why Social Security is running out of money, ranging from mostly accurate to wildly inaccurate, but Social Security Chief Actuary Karen P. Glenn set the record straight last month in Congressional testimony. The real reason Social Security is going bankrupt comes down to a few simple economic realities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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