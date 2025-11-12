Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
12.11.2025 19:20:19
The Real Reason This Analyst Still Calls Nebius His Favorite Neocloud Player
This article The Real Reason This Analyst Still Calls Nebius His Favorite Neocloud Player originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebiusmehr Nachrichten
|
10.11.25
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Nebius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Nebius AI Cloud arrives in UK with one of the country’s first advanced NVIDIA AI infrastructure deployments (EQS Group)
|
05.11.25
|Nebius launches Nebius Token Factory to deliver production AI inference at scale (EQS Group)
|
03.11.25
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.25
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Nebius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Nebius Group N.V. announces date of third quarter 2025 results and conference call (EQS Group)
Analysen zu Nebiusmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|82,00
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.