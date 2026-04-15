Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.04.2026 20:25:00
The Real Winner of Nvidia's $2 Billion Investment in Marvell Is This Little-Known $10 Stock. Time to Buy?
Most investors chasing the artificial intelligence (AI) theme have made Nvidia (NASDAQ: NVDA) a cornerstone of their portfolio. The savviest investors have complemented mainstream big tech players with Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) given the company's role in high-speed data center fabrics.While market-beating gains have already been generated from the Nvidia-Marvell combination, a quieter beneficiary is emerging at the edge of the AI network. Enter Nokia (NYSE: NOK), a long-dismissed telecom equipment manufacturer whose stock barely twitched until recently.Below, I'll break down why Nokia stands to capture outsized gains from the same AI infrastructure supercycle supporting Nvidia and Marvell.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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