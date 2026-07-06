WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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06.07.2026 05:00:21
The reality check of leaving the abstract world of finance
Why banking does not prepare you for corporate lifeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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