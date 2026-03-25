The RealReal Aktie
WKN DE: A2PHB7 / ISIN: US88339P1012
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25.03.2026 23:10:48
The RealReal CFO Sells 51,585 Shares as Stock Surges 46% This Past Year
Ajay Gopal, the chief financial officer of The RealReal (NASDAQ:REAL), reported the sale of 51,585 shares of common stock in an open-market transaction on March 19, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($9.29); post-transaction value based on March 19, 2026 market close ($9.29).* 1-year price change calculated as of market close March 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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