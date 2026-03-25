The RealReal Aktie

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WKN DE: A2PHB7 / ISIN: US88339P1012

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25.03.2026 23:10:48

The RealReal CFO Sells 51,585 Shares as Stock Surges 46% This Past Year

Ajay Gopal, the chief financial officer of The RealReal (NASDAQ:REAL), reported the sale of 51,585 shares of common stock in an open-market transaction on March 19, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($9.29); post-transaction value based on March 19, 2026 market close ($9.29).* 1-year price change calculated as of market close March 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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