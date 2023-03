The RealReal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The RealReal hat am 01.03.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,290 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 159,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 145,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,530 USD. Im Vorjahr hatten -1,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat The RealReal in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 29,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 603,49 Millionen USD im Vergleich zu 467,69 Millionen USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 1,772 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 598,02 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at