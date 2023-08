The RealReal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The RealReal gab am 09.08.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

The RealReal hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 130,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

