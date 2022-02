The RealReal präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The RealReal ließ sich am 24.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The RealReal die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,420 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The RealReal im vergangenen Quartal 145,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The RealReal 84,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,880 USD gegenüber -1,710 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 467,69 Millionen USD gegenüber 298,27 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,045 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 457,63 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at