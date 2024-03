The RealReal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The RealReal hat sich am 01.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,070 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat The RealReal im vergangenen Quartal 143,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The RealReal 159,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,112 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 548,69 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at