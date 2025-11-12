The RealReal: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The RealReal ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The RealReal die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

The RealReal hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,170 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The RealReal einen Umsatz von 147,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at