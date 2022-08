The RealReal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The RealReal hat am 10.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,400 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 154,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at