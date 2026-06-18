The RealReal Aktie

The RealReal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHB7 / ISIN: US88339P1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.06.2026 03:50:25

The RealReal vs. RH: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

As the circular economy meets high-end retail, investors are weighing the explosive growth of resale against the established prestige of legacy showrooms. Choosing between The RealReal (NASDAQ:REAL) and RH (NYSE:RH) requires balancing distinct luxury strategies.RealReal operates a leading online marketplace for authenticated luxury resale, focusing on a circular economy for high-fashion goods. Rh is a luxury home furnishings retailer that is expanding into hospitality and global galleries. Both companies compete for the disposable income of affluent consumers but operate with very different financial structures.The RealReal is a dominant player in the authenticated resale market, positioned among luxury brand stocks by offering consumers a way to buy and sell pre-owned designer items. The company serves a dual customer base of consignors and buyers, focusing on trust through physical authentication of high-end brands such as Cartier, Chanel, and Louis Vuitton. By operating a mix of online platforms and physical retail stores, the business captures the growing demand for sustainable, circular luxury consumption among younger shoppers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The RealReal Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu RH

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RH 120,00 1,69% RH
The RealReal Inc Registered Shs 10,07 1,87% The RealReal Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX mit Verlusten -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich Verluste. Der DAX verzeichnet leichte Gewinne. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen