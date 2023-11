The RealReal zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The RealReal veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,150 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The RealReal -0,380 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat The RealReal im vergangenen Quartal 133,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The RealReal 142,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at