CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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19.04.2026 13:06:00
The Recent CPI Report Is Already Shifting 2027 COLA Forecasts -- What Retirees Should Know
Retirees are still six months away from the annual Social Security cost-of-living adjustment (COLA) announcement, and fluctuating inflation rates are making it hard for many to budget. The annual COLA is directly tied to inflation in the prior year, which can lead to a frustrating result for many retirees: They experience inflation before their monthly payments catch up with higher prices.The best retirees can do is look to expert analysts' forecasts for what they might expect next year's COLA to be while they try to find room in their budgets amid today's rising prices. Unfortunately, the recent CPI report for March has led to some wild swings in some of those forecasts.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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