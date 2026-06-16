LINE Aktie

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WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006

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16.06.2026 06:00:14

The reclusive heirs in line for billions when Europe’s top tankmaker lists

Unlikely cast of characters who own half of KNDS set for a windfall as Berlin prepares to buy in at an up to €20bn valuationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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