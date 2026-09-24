Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.09.2026 11:06:01

The Retail Investor Fleecing Marches On: Another 319 Million SpaceX Shares Unlock Today, Sept. 24

On June 12, Elon Musk's artificial intelligence (AI) and space infrastructure goliath, Space Exploration Technologies (better known as SpaceX) (NASDAQ:SPCX), reset the bar for initial public offerings (IPOs). The $85.7 billion raised from its IPO, including the underwriters' overallotment, almost tripled the previous record holder, Saudi Aramco.

Retail investors are clearly excited about SpaceX's high-ceiling addressable opportunity. The company's lengthy prospectus suggests that $26.5 trillion of its $28.5 trillion addressable market lies with AI.

Image source: Getty Images.

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