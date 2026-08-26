Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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26.08.2026 02:35:00
The Retail Model Is Changing. Here's What Investors Need to Know About What's Driving Growth at Walmart and Target.
Walmart (NASDAQ: WMT) and Target (NYSE: TGT) both released earnings last week, and while they both reported strong growth, they got very different market reactions. Walmart stock fell 10% after earnings in one day, while Target stock gained 10%.The market was unimpressed by Walmart's 5.9% sales growth in the 2026 fiscal second quarter (ended July 31), as U.S. comparable sales (comps) growth decelerated to 2.6% due to lower-priced pharmaceuticals. Target, on the other hand, had some of its best performance in years, with a 5.3% increase in sales in fiscal Q2 2026 (ended Aug. 1), driven by a 3.8% increase in comps. Target is in recovery mode, and investors are excited about its turnaround.Image source: Walmart.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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