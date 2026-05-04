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04.05.2026 18:06:11
The Return for These Investors Isn’t Money, It’s More Affordable Housing
Local governments are trying to create housing that is permanently affordable by investing directly in construction. They are rewriting how housing programs have traditionally operated.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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