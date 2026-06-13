Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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13.06.2026 14:30:00
The rich keep spending money on ‘unapologetic luxury’ — and it’s raising prices on everyday goods for everyone
The wealthy are unfazed by inflation, and that could complicate the Fed’s ability to fight it.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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