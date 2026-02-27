RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
27.02.2026 11:00:41
The Rise and Fall of a 3-D Printing Empire
Desktop Metal, a billion-dollar start-up, promised to revolutionize manufacturing. It went bankrupt, and now has much humbler ambitions as the 3-D printing industry takes a sober turn.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!