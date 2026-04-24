Republic Aktie
WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986
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24.04.2026 20:15:23
The rise and fall of East Germany's Palace of the Republic
From 1976 through 1990, the building in East Berlin served as a symbol of the communist state's power. The "People's Palace" was controversially destroyed — and yet remains present.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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