RISE Aktie

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WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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26.04.2026 14:35:20

The rise and fall of East Germany's Palace of the Republic

From 1976 through 1990, the building in East Berlin served as a symbol of the communist state's power. The "People's Palace" was controversially destroyed — and yet remains present.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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