Republic Aktie

Republic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986

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14.05.2026 04:59:20

The rise and fall of East Germany's Palace of the Republic

From 1976 through 1990, the building in East Berlin served as a symbol of the communist state's power. The "People's Palace" was controversially destroyed — and yet remains present.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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