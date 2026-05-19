RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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19.05.2026 06:00:09
The rise and fall of the Madoff of manuscripts
Gérard Lhéritier lured investors by selling shares in literary treasures. When suspicions grew, he was exposed as the architect of a €1bn Ponzi schemeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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