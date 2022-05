The RMR Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The RMR Group A gab am 05.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,390 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 197,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at