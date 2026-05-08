The RMR Group A präsentierte Quartalsergebnisse

The RMR Group A ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The RMR Group A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at